Rubano due biciclette da 2mila euro ma le lasciano appoggiate ad un muro incustodite

Due biciclette dal valore complessivo di oltre 2mila euro (esattamente 2.200 euro) sono state ritrovate nel corso di ieri pomeriggio, giovedì 4 dicembre, dopo che erano state rubate nel corso della notte: le indagini per identificare i responsabili sono però tuttora in corso.Il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

