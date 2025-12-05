Ruba una pianta di basilico condannato a 9 mesi

Imolaoggi.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Condannato a 9 mesi di carcere nonostante abbia poi restituito la pianta e risarcito il proprietario. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

ruba una pianta di basilico condannato a 9 mesi

© Imolaoggi.it - Ruba una pianta di basilico, condannato a 9 mesi

Leggi anche questi approfondimenti

ruba pianta basilico condannatoRuba una piantina di basilico da un cortile, ladro incastrato dalle telecamere e condannato a 9 mesi - Un uomo di 42 anni, residente a Trieste, è stato condannato a nove mesi di carcere per il furto di una pianta di basilico. Si legge su msn.com

ruba pianta basilico condannatoUomo ruba una pianta di basilico, condannato a 9 mesi - E nonostante il fatto che abbia poi restituito la stessa pianta e risarcito il proprietario. msn.com scrive

ruba pianta basilico condannatoA Trieste condannato a 9 mesi per aver rubato una pianta di basilico, rischia il carcere per i precedenti - In altre circostanze il furto di una pianta di basilico non avrebbe avuto conseguenze gravi, mentre nel caso di Trieste si è tradotto in 9 mesi di carcere ... Segnala virgilio.it

ruba pianta basilico condannatoCondannato a nove mesi di carcere per aver rubato una pianta di basilico da un cortile - Trieste, 42enne condannato a 9 mesi per aver rubato una pianta di basilico da un cortile. Scrive nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Ruba Pianta Basilico Condannato