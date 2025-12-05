Ruba una pianta di basilico al vicino | rischia nove mesi di carcere a Trieste

L’imputato ha beneficiato della riduzione prevista dal rito abbreviato, che ha portato la condanna a nove mesi. La pena non è stata sospesa a causa dei suoi precedenti: qualora la sentenza diventasse definitiva, il 42enne potrebbe finire in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

