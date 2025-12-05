Rottamazione-quater pagamenti in scadenza il 9 dicembre | cosa rischia chi non paga

Roma, 5 dicembre 2025 – Conto alla rovescia per il pagamento della rata della Rottamazione-quater scaduta il 30 novembre scorso. Saranno, infatti, ritenuti tempestivi i versamenti effettuati entro il prossimo 9 dicembre, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti qualora i termini coincidano con giorni festivi. Cosa rischia chi non paga. In caso di mancato pagamento, effettuato oltre il termine ultimo oppure per importi parziali, la legge prevede la perdita dei benefici della definizione agevolata e gli importi già corrisposti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

