Rosemead recensione lucy liu brilla nonostante le difficoltà del personaggio

Le tematiche legate alla salute mentale spesso rimangono nell'ombra, tra le questioni meno discusse nelle comunità di tutto il mondo. Questo fenomeno si manifesta nella scarsa apertura al dialogo e nella mancanza di consapevolezza condivisa. Il film "Rosemead", diretto da Eric Lin, affronta con grande intensità e realismo questo delicato tema, concentrandosi sulla storia di una madre cinese-americana alle prese con una grave malattia e con le difficoltà di supportare il proprio figlio affetto da schizofrenia. Attraverso la narrazione di eventi realmente accaduti, il film dipinge un'immagine toccante delle relazioni familiari e delle sfide culturali, enfatizzando le dinamiche di protezione reciproca e di negazione.

