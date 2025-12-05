rose villain inaugura il natale 2025 di yamamay

Regina delle classifiche e volto memorabile dell’ultimo Festival di Sanremo, Rose Villain presta la sua voce – e la sua estetica – alla campagna natalizia di Yamamay. Il cuore creativo del progetto ruota attorno alla sua reinterpretazione di Silent Night, rivisitata in una chiave moderna e intima pensata in esclusiva per il brand. Il set della campagna è un omaggio alla montagna, alle settimane bianche e a quell’immaginario di neve, legno e silenzi ovattati che anticipa immediatamente le vacanze natalizie. Qui Rose posa tra le vette, mentre agita una boule de neige ispirata alla sfera illustrata da Bianca Cedrone per la shopper natalizia di Yamamay. 🔗 Leggi su Panorama.it

