Rose Villain inaugura il Natale 2025 di Yamamay
Regina delle classifiche e volto memorabile dell’ultimo Festival di Sanremo, Rose Villain presta la sua voce – e la sua estetica – alla campagna natalizia di Yamamay. Il cuore creativo del progetto ruota attorno alla sua reinterpretazione di Silent Night, rivisitata in una chiave moderna e intima pensata in esclusiva per il brand. Il set della campagna è un omaggio alla montagna, alle settimane bianche e a quell’immaginario di neve, legno e silenzi ovattati che anticipa immediatamente le vacanze natalizie. Qui Rose posa tra le vette, mentre agita una boule de neige ispirata alla sfera illustrata da Bianca Cedrone per la shopper natalizia di Yamamay. 🔗 Leggi su Panorama.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Nel caso vi stiate annoiando vi regaliamo qualche scatto di Rose Villain, direttamente dal sito ufficiale di #Yamamay. #RoseVillain - facebook.com Vai su Facebook
> #CampagnaDiNatale2025 #GianluigiCimmino #ItsChristmasTime #RoseVillain Vai su X
Rose Villain inaugura il Natale 2025 di Yamamay - Look femminili, lingerie, pigiami e musica natalizia per un Natale emozionante tra sport invernali e feste in famiglia. Secondo panorama.it
Yamamay punta su Rose Villain per lo spot di Natale. Budget di gruppo in linea - Il brand di Gruppo Pianoforte Holding lancia la campagna adv per le feste. Da engage.it
La musica di Rose Villain a Milano inaugura l'ora dell'aperitivo - La musica di Rose Villain ha animato Milano in occasione dell'inaugurazione ufficiale della stagione estiva all'insegna dell'aperitivo in Terrazza Aperol. Come scrive ansa.it