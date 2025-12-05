Rose Villain canta Silent Night per lo spot di Natale Yamamay

Per il Natale 2025 Yamamay affida la propria colonna sonora a Rose Villain, che regala una versione unica di Silent Night per lo spot della campagna natalizia. La cantante italiana, conosciuta per il suo stile contemporaneo e la voce intensa, reinventa il celebre brano natalizio con un arrangiamento moderno e sofisticato, capace di evocare le emozioni tipiche delle feste pur restando fedele alla magia della melodia originale. La reinterpretazione di Silent Night accompagna visivamente la campagna, ambientata tra scenari innevati e atmosfere da vacanza sulla montagna. Rose Villain, indossando lingerie, look femminili e accessori festivi della collezione Yamamay, diventa il volto e la voce di un Natale che unisce eleganza, comfort e gioia condivisa. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Rose Villain canta «Silent Night» per lo spot di Natale Yamamay

Leggi anche questi approfondimenti

Nel caso vi stiate annoiando vi regaliamo qualche scatto di Rose Villain, direttamente dal sito ufficiale di #Yamamay. #RoseVillain - facebook.com Vai su Facebook

Rose Villain canta «Silent Night» per lo spot di Natale Yamamay - Per il Natale 2025 Yamamay affida la propria colonna sonora a Rose Villain, che regala una versione unica di Silent Night per lo spot della campagna ... Lo riporta panorama.it

Yamamay punta su Rose Villain per lo spot di Natale. Budget di gruppo in linea - Il brand di Gruppo Pianoforte Holding lancia la campagna adv per le feste. Come scrive engage.it

Il ritorno di Rose Villain con tre duetti incredibili - Una delle novità più attese di Radio Vega (after dark) sono i tre nuovi duetti esclusivi con alcuni dei nomi più importanti della musica italiana. Lo riporta ciakgeneration.it

Sanremo 2025, Rose Villain canta Fuorilegge. Testo e di cosa parla la canzone - Dopo un primo esordio sul palco del Teatro Ariston con la sua Click Boom, Rose Villain è pronta a tornare al Festival di Sanremo con un’altra canzone che racconta qualcosa della sua idea di musica. Si legge su dilei.it

Rose Villain, chi è e perché ha sempre i capelli azzurri?/ La curiosa motivazione svelata dalla regina pop - Rose Villain, periodo magico per la cantante dai capelli azzurri, protagonista questa sera al Tim Summer hits 2025: la regina del pop canta i suoi successi Rose Villain scalda i motori in vista del ... Si legge su ilsussidiario.net

Sanremo 2025, a che ora canta Rose Villain - Se fosse una calciatrice, Rose Villain avrebbe fatto una doppietta di quelle che rimangono lì, scritte negli almanacchi. Si legge su calciomercato.com