Rosalía in Italia 2026 | concerti a milano per un evento imperdibile
rosalía annuncia il grande ritorno con un concerto esclusivo a milano. Le principali notizie del settore musicale vedono protagonista Rosalía, artista di rilievo internazionale, che ha comunicato la data del suo prossimo evento dal forte impatto emozionale e artistico. L’artista catalana, tra le più apprezzate nel panorama globale, tornerà sul palco italiano per presentare un progetto innovativo e rivoluzionario. Il concerto, che si terrà in una location suggestiva, segna l’inizio di una fase decisamente nuova della sua carriera, accompagnata dall’uscita del suo nuovo album e da un tour che promette un’esperienza senza precedenti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
