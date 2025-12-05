Rompono il finestrino delle auto e rubano le borse ai genitori che aspettano i figli | ondata di furti a Chieri

Nei giorni scorsi, i ladri sono tornati a prendere di mira le auto in sosta, alla ricerca di zaini e borse lasciati al loro interno. È successo soprattutto a Chieri, vicino alle scuole e al Pala Gialdo, uno dei principali impianti sportivi della città.I furti fuori da scuolaI finestrini di almeno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

