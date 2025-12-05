Rompiamo i confini degli schieramenti
"Ripartiamo da Prato non nasce come lista civica, né vuole essere un nuovo comitato, tra i tanti, che ricercano la partecipazione dei cittadini su tematiche territoriali. L’associazione muove da una preoccupazione più generale sui rischi che corre la città, avviata verso una parabola di declino, tra insicurezza, illegalità e crescenti preoccupazioni economiche. Da qui il tentativo di scuotere la coscienza della comunità, per richiamare ad un impegno fattivo le tante energie positive di cui la città dispone per il proprio riscatto. L’orizzonte è quello di costruire un’alternativa al sistema di potere locale anche rompendo i confini degli schieramenti precostituiti" ha sottolineato Federico Torri, il portavoce dell’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
