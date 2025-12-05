Antonio Conte è pronto a ricevere il primo rinforzo richiesto: il giocatore ha detto sì al Napoli, la conferma di Fabrizio Romano. Il Napoli di Antonio Conte ha ripreso a marciare come piace al tecnico salentino. Dopo le belle e importanti vittorie in campionato (contro Atalanta e Roma) e in Champions League (contro il Qarabag) è arrivato anche il passaggio del turno in Coppa Italia. Tuttavia per approdare ai quarti i partenopei hanno faticato più del previsto: per battere il Cagliari, infatti, è stato necessario arrivare fino ai calci di rigore. Impossibile chiedere di più, anche perché Conte è ancora alle prese con l’infermeria piena. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Romano si sbilancia, sì al Napoli: è il primo colpo del 2026 per Conte