Romancing SaGa Minstrel Song Remastered Recensione un’esperienza JRPG volutamente anti-comodità
Anche se lo si sente e lo si legge spesso, chi vi scrive oggi solitamente non è tipo da escludere che un gioco, per quanto particolare, possa piacere a persone diverse dal suo “target” di riferimento. Anche quando quest’ultimo è perfettamente riconoscibile, difficilmente è del tutto limitante rispetto a possibili nuovi fruitori provenienti da “mondi diversi”. Eppure, per stavolta un’eccezione è quasi d’obbligo con Romancing SaGa -Minstrel Song- Remastered: un JRPG talmente duro, appuntito, privo di update alla quality of life che ne avrebbero potuto limare qui e là gli spigoli, da essere pienamente godibile, o forse godibile e basta, solo da chi è avvezzo alle limitazioni, al grinding, alle stranezze, per certi versi, di un’epoca videoludica distante anni luce da quella che stiamo vivendo ora, almeno in termini di gameplay. 🔗 Leggi su Game-experience.it
