Subentrerà a David Barnea a giugno 2026, e nonostante sia un uomo esterno al mondo dell'intelligence, è stato scelto dal primo ministro per il ruolo di capo dei servizi segreti esteri. Nella sua storia ci sono diverse questioni controverse Si chiama Roman Gofman ed è il nuovo capo del Mossad. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Roman Gofman, chi è il nuovo capo del Mossad: tra i fondatori della GHF, indagato dopo aver usato un 17enne in una missione non autorizzata