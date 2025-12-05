Roman Gofman chi è il nuovo capo del Mossad | tra i fondatori della GHF indagato dopo aver usato un 17enne in una missione non autorizzata
Subentrerà a David Barnea a giugno 2026, e nonostante sia un uomo esterno al mondo dell'intelligence, è stato scelto dal primo ministro per il ruolo di capo dei servizi segreti esteri. Nella sua storia ci sono diverse questioni controverse Si chiama Roman Gofman ed è il nuovo capo del Mossad. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il nemico interno numero uno di Israele democratica, l'imputato dai capelli azzurri, ha costruito un altro tassello del mosaico per assicurarsi la sua tanto agognata demottatura. Il prossimo capo del Mossad sarà il suo uomo di fiducia, il generale Roman Gofman, - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu annuncia la decisione di nominare il suo segretario militare, Roman Gofman, come capo del Mossad. La nomina sarà effettiva a partire dal giugno 2026. Vai su X
Mo: Netanyahu nomina Roman Gofman nuovo capo del Mossad' - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la nomina del suo consigliere militare, Roman Gofman, a prossimo capo dell'agenzia di intelligence Mossad. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it