Roman Gofman chi è il nuovo capo del Mossad | tra i fondatori della GHF indagato dopo aver usato un 17enne in una missione non autorizzata

Subentrerà a David Barnea a giugno 2026, e nonostante sia un uomo esterno al mondo dell'intelligence, è stato scelto dal primo ministro per il ruolo di capo dei servizi segreti esteri. Nella sua storia ci sono diverse questioni controverse Si chiama Roman Gofman ed è il nuovo capo del Mossad. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

roman gofman 232 nuovoMo: Netanyahu nomina Roman Gofman nuovo capo del Mossad' - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato la nomina del suo consigliere militare, Roman Gofman, a prossimo capo dell'agenzia di intelligence Mossad. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

