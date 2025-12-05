Romaluci di speranza nel VI municipio Rampelli | 500 luminarie nella piazza di spaccio più grande d’Europa

” ‘Luci di speranza’ è un’iniziativa di riscatto da parte di persone positive e della parte attiva della periferia est di Roma. Citando il filosofo inglese Burke, ‘affinché il male trionfi è sufficiente che i buoni rinuncino all’azione’. Invece, nel Municipio VI delle Torri di Roma nessuna rinuncia, anzi, una rincorsa ad acquistare le luminarie da parte di associazioni, imprenditori. Persino la Banca di Credito Cooperativo che proprio in quel territorio nacque”. Così Fabio Rampelli, presentando alla sala stampa della Camera l’iniziativa promossa dal presidente del VI municipio (l’unico guidato dal centrodestra nella Capitale) Le Torri Nicola Franco che si svolgerà l’8 dicembre alle ore 19,30. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

