Roma Zirkzee resta il sogno | Massara teme i tempi

La Roma lavora alla preparazione della sfida contro il Cagliar i, ma l’attenzione a Trigoria è già rivolta al mercato di gennaio. Gasperini ha ribadito con forza a Massara la necessità di intervenire in attacc o con almeno due innesti: un centravanti e un esterno. Il nome in cima alla lista rimane quello di Joshua Zirkzee, ma la trattativa con il Manchester United procede a rilento e i giallorossi iniziano a temere che l’eventuale apertura degli inglesi possa arrivare troppo tardi. Lo United, infatti, potrebbe dare il via libera solo verso la fine del mese, quando rientreranno dalla Coppa d’Africa Diallo e Mbeumo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Zirkzee resta il sogno: Massara teme i tempi

