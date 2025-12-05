Roma Zirkzee resta il sogno | Massara teme i tempi

Sololaroma.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma lavora alla preparazione della sfida contro il Cagliar i, ma l’attenzione a Trigoria è già rivolta al mercato di gennaio. Gasperini ha ribadito con forza a Massara la necessità di intervenire in attacc o con almeno due innesti: un centravanti e un esterno. Il nome in cima alla lista rimane quello di Joshua Zirkzee, ma la trattativa con il Manchester United procede a rilento e i giallorossi iniziano a temere che l’eventuale apertura degli inglesi possa arrivare troppo tardi. Lo United, infatti, potrebbe dare il via libera solo verso la fine del mese, quando rientreranno dalla Coppa d’Africa Diallo e Mbeumo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma zirkzee resta il sogno massara teme i tempi

© Sololaroma.it - Roma, Zirkzee resta il sogno: Massara teme i tempi

News recenti che potrebbero piacerti

roma zirkzee resta sognoCalciomercato Roma, caccia al bomber: Zirkzee si complica, per gennaio torna caldo un vecchio pupillo! Friedkin da il via libera per investire per la lotta scudetto - Frederic Massara lavora senza sosta per regalar ... Come scrive calcionews24.com

roma zirkzee resta sognoRoma, si complica la pista Zirkzee: torna di moda Fabio Silva. E non solo - I giallorossi cercano un attaccante: la pista legata all'olandese è complicata, torna di moda il portoghese seguito la scorsa estate ... Come scrive msn.com

roma zirkzee resta sognoZirkzee-Roma, il colpo sta prendendo sempre più forma in casa giallorosso. La situazione attuale - Roma, il colpo che infiamma il Calciomercato Roma: il sogno Scudetto passa dal nuovo centravanti Il Calciomercato Roma entra nel vivo e il nome che domina la scena è quello di Joshua Zirkzee, ... Secondo calcionews24.com

roma zirkzee resta sognoI problemi della Roma: scontri diretti e gol. Svilar: “Dopo il buio ci siamo rialzati” - I giallorossi confermano il loro tallone d'Achille, sul mercato Zirkzee e Fabio Silva rientrano tra gli obiettivi concreti o papabili. Lo riporta msn.com

roma zirkzee resta sognoCastro al posto di Zirkzee: lo ‘scambio’ sblocca la Roma - Profilo mai uscito dai radar dell’Everton, Castro potrebbe quindi rappresentare un’occasione per certi aspetti invitante, fermo restando che il Bologna non ha alcuna intenzione di fare sconti e chiede ... Riporta asromalive.it

Roma, non solo Zirkzee per l'attacco: nel mirino un gioiellino dell'Ajax, già per gennaio - La Roma prepara le proprie mosse in vista del mercato di gennaio, con un obiettivo chiaro: rinforzare l’attacco. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Zirkzee Resta Sogno