Roma stop alla manifestazione itinerante di Forza Nuova nel Parco Sangalli

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il divieto del Questore per motivi di ordine pubblico. Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha emesso un provvedimento di divieto nei confronti di Forza Nuova, impedendo al movimento di svolgere domani una manifestazione itinerante nel Parco Giordano Sangalli, a Tor Pignattara. La Questura ha spiegato che la locandina dell’evento era stata diffusa sui social diverse ore prima della comunicazione ufficiale necessaria per formalizzare l’iniziativa. La richiesta è dunque arrivata troppo tardi, soprattutto perché successiva al preavviso presentato da un gruppo con posizioni ideologicamente opposte a Forza Nuova. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Roma, stop alla manifestazione itinerante di Forza Nuova nel Parco Sangalli

Scopri altri approfondimenti

Sciopero della scuola a Roma: lezioni a rischio stop. In piazza anche gli studenti ift.tt/I2MdXhp Vai su X

? - NEXT STOP: Roma! Questo week end i ragazzi dell’Under 16 saranno a Roma, dove parteciperanno allo STAGE 2 del loro Gruppo! Sulle nostre pagine social i link alle dirette ed i risultati dei match! #WeAreAcademy #GoA - facebook.com Vai su Facebook

Roma, il questore vieta la manifestazione di Forza Nuova di sabato 6 dicembre - Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha adottato un provvedimento di divieto nei confronti di Forza Nuova a svolgere domani una «manifestazione itinerante» ... Come scrive msn.com

Il Questore di Roma vieta la manifestazione di Forza Nuova di domani - Il questore di Roma ha adottato un provvedimento di divieto a svolgere la manifestazione itinerante all'interno del Parco Giordano Sangalli di ... iltempo.it scrive

Roma, questore vieta le ronde di Forza Nuova previste per sabato 6 dicembre - Adottato un provvedimento di divieto a svolgere una "manifestazione itinerante" all'interno del Parco Giordano Sangalli a Tor Pignattara. Da tg24.sky.it

Il questore di Roma vieta le ronde di Forza Nuova a Tor Pignattara - Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha adottato un provvedimento di divieto nei confronti di Forza Nuova a svolgere domani una "manifestazione itinerante" all'interno del Parco Giordano Sangalli a ... Riporta huffingtonpost.it

La manifestazione a Roma con le auto alla fine non è partita: c'era troppo traffico - A Roma era stata organizzata sabato scorso una manifestazione con le auto contro le piste ciclabili, le ZTL e la Zona 30: alla fine non è partita. Secondo auto.everyeye.it