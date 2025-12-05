Roma sabato al via il salone nautici Internazionale a Fiera Roma

Nei padiglioni 7 e 8 di Fiera Roma Spa oltre 100 le imbarcazioni esposte, tra gozzi, motoscafi, gommoni, ma anche accessoristica e attrezzature per sport acquatici. Roma 4 dicembre 2025 – Aprirà sabato 6 dicembre alle ore 10.30 il Salone Nautico Internazionale di Roma, che resterà aperto sino al 14 dicembre a Fiera Roma. Il taglio del nastro inaugurale con i vertici dell’ente fieristico e i massimi dirigenti di Afina è fissato alle ore 11.30. L’evento, alla sua seconda edizione, è organizzato dall’Associazione Filiera Italiana della Nautica (AFINA), e vedrà in esposizione oltre cento imbarcazioni, tra motoscafi, battelli pneumatici e gozzi, ma anche accessoristica, servizi e motori marini, presenti nei padiglioni 7 e 8 del nuovo quartiere fieristico capitolino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Roma, sabato al via il salone nautici Internazionale a Fiera Roma

