È arrivato il no da parte del questore di Roma, Roberto Massucci, che ha adottato un provvedimento di divieto nei confronti di Forza Nuova a svolgere domani una "manifestazione itinerante" all'interno del Parco Giordano Sangalli a Tor Pignattara. Alla base della decisione c'è il mancato rispetto dei tempi previsti per la formulazione - ha spiegato la Questura - che "si sono rivelati tardivi in quanto successiva a un precedente preavviso formulato da una realtà attestata su posizioni ideologiche contrapposte rispetto al Movimento Forza Nuova". . 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Roma, questore vieta le ronde di Forza Nuova previste per sabato 6 dicembre