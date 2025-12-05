‘Roma Non si discute si ama’ l’inno di Venditti compie 50 anni e torna in digitale

Webmagazine24.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – E' molto più di un canzone sportiva. E' un inno diventato un rito collettivo che unisce tifosi e appassionati ripetuto, di partita in partita, con la stessa partecipazione e fiducia. 'Roma (non si discute, si ama)', il brano che risuona allo Stadio Olimpico, e non solo, prima che la squadra giallorossa inizi a . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: 8216roma Discute Ama8217 L8217inno