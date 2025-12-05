Roma l’inno di Venditti compie 50 anni | ecco il video live inedito

Sony Music Italy e As Roma celebrano i 50 anni dalla pubblicazione di ‘Roma (Non si discute, si ama)’ di Antonello Venditti, uno degli inni calcistici più celebri, da oggi disponibile per la prima volta in digitale. Era il 1975 quando Venditti incise con il coro dei giocatori della Roma 197475 e della Schola Cantorum un brano scritto insieme a Giampiero Scalamogna, Sergio Bardotti e Franco Latini. Oltre alla versione originale del 1975, da oggi è disponibile in digitale anche una nuova versione live con il coro dei tifosi giallorossi registrata in occasione di Roma-Milan del 18 maggio 2025, record assoluto di presenze all’Olimpico con 68. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, l’inno di Venditti compie 50 anni: ecco il video live inedito

