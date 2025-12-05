Roma l’8 dicembre una milonga di solidarietà | uniti per Gaza

Roma, 5 dic. (askanews) – Uniti per Gaza in un gesto di solidarietà. La comunità del tango di Roma ha deciso di organizzare una milonga benefica, “abbracciando” metaforicamente, proprio come si fa nell’abbraccio che caratterizza questo ballo di coppia, il popolo palestinese. L’8 dicembre (dalle ore 16), presso il Circolo Arca, si terrà l’evento dedicato alla raccolta fondi, con lo slogan “anche io abbraccio e sostengo”, per sostenere la popolazione della Striscia di Gaza, che vede per la prima volta riuniti tutti gli organizzatori di milonghe romane, che hanno scelto di lavorare insieme per un obiettivo comune: far arrivare a Gaza, nel più breve tempo possibile, un sostegno concreto che possa portare sollievo, attraverso l’accesso a beni essenziali. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

