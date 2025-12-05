Roma Juventus Women streaming live e diretta tv | dove vedere il big match di Serie A Women che può indirizzare la corsa scudetto

Il campionato di Serie A Women 20252026 si prepara a vivere il suo primo, vero scontro diretto per il titolo. La Juventus scenderà in campo sabato per sfidare la capolista Roma in un match che vale punti pesantissimi nella corsa allo Scudetto. L'incontro, valido per l' ottava giornata di campionato, sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati. Orario, stadio e importanza della sfida. La sfida tra le bianconere e le giallorosse è fissata per sabato 6 dicembre 2025.

