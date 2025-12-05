(LaPresse) “I lavori danno fastidio e creano traffico. Abbiamo pensato che mettere qui (nel cantiere della Metro C di Roma, ndr) un’istallazione di arte contemporanea fosse un modo per dire ‘scusateci e grazie’ ai cittadini che hanno pazienza e aspettano che i lavori siano finiti”. Così Pietro Salini, amministratore delegato di WeBuild, a margine della cerimonia di inaugurazione della terza opera di ‘ Murales. Arte contemporanea in metro ‘, il progetto d’arte contemporanea pensato da WeBuild per abbellire piazza Venezia durante i lavori di scavo per la fermata della metro C. L’opera, realizzata da Elisabetta Benassi, è intitolata ‘ Tools ‘ ed è un omaggio alla comunità di lavoratori – archeologi e operai – che popolano il cantiere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, inaugurato terzo ‘Murales’ per abbellire lavori Metro C piazza Venezia