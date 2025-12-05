Roma il questore vieta le ronde di Forza Nuova nel parco di Tor Pignattara

Il questore di Roma Roberto Massucci ha adottato un provvedimento di divieto nei confronti di Forza Nuova a svolgere il 6 dicembre l’annunciata «manifestazione itinerante» ‘ Difendi Roma ‘ all’interno del Parco Giordano Sangalli a Tor Pignattara. Quella che di fatto sarebbe stata una ronda (con inizio alle 18) era stata pubblicizzata con una locandina diffusa sui social, ma – spiega la Questura – la comunicazione per formalizzare l’iniziativa è stata troppo tardiva. La spiegazione della Questura: è stato autorizzato un presidio antifascista. In particolare, «i tempi della formalizzazione si sono rivelati tardivi in quanto successiva a un precedente preavviso formulato da una realtà attestata su posizioni ideologiche contrapposte rispetto al Movimento Forza Nuova». 🔗 Leggi su Lettera43.it

