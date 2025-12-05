Roma il piano trasporti per le festività natalizie 2025 | le misure per metro bus Ztl e navette gratuite

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 piano trasporti per Natale a Roma: navette gratuite, sconti per i parcheggi, estensione Ztl e potenziamento bus e metro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Linea Metromare e Roma-Viterbo ignorate nel Piano Trasporti per Natale 2025: entrambe al momento sono senza orari di servizio certi nel periodo delle festività natalizie - facebook.com Vai su Facebook

Olimpiadi invernali: fiamma olimpica a Roma. Il piano sicurezza, strade chiuse e bus deviati ift.tt/THAN4Em Vai su X

Natale a Roma, le novità del piano trasporti: mezzi pubblici gratis, metro potenziata e Ztl allungata - Il Comune di Roma ha presentato il piano mobilità per le festività natalizie in Campidoglio, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e ... Scrive romatoday.it

Roma, bus navetta gratis e Ztl estesa: il piano trasporti per Natale - C’è la possibilità di parcheggiare e di viaggiare in autobus e in metro gratis. Secondo ilmessaggero.it

Roma, Piano Mobilità di Natale: tornano i tram, bus gratuiti e nuovo Christmas Mobility Pass - Roma presenta il Piano Mobilità per Natale: tram di nuovo regolari, bus gratuiti, Ztl estese e il nuovo Christmas Mobility Pass per muoversi facilmente in città. Riporta ilquotidianodellazio.it

Sciopero dei trasporti a Roma il 10 ottobre: metro, bus e tram a rischio. Gli orari e le fasce di garanzia - Dopo le proteste del 22 settembre e del 3 ottobre, la Capitale si prepara a una nuova giornata di disagi. Segnala leggo.it

Sciopero trasporti, metro aperte a Roma - Metro aperte a Roma questa mattina, durante lo sciopero del trasporto pubblico locale proclamato da alcune sigle autonome. Segnala ansa.it