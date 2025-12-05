Roma il grande spettacolo! di Natale in due piazze di Roma

Due piazze e sette serate tra musica, teatro e comicità. Dal 5 al 14 dicembre va in scena il Recovery Festival 2025 - “Roma, il grande spettacolo! Natale in piazza tra cultura, musica e risate”. Piazza Anco Marzio a Ostia e piazza San Giovanni Bosco sono le piazze che tornano ad essere luoghi di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

?GRANDE SUCCESSO A ROMA? Il presidente della Pro Loco Chioggia Sottomarina, Marco Donadi, è oggi a Roma per la premiazione del concittadino Renzo Cremona. Renzo ha ottenuto il primo posto al concorso "Salvate la Lingua Locale", il più impor - facebook.com Vai su Facebook

La Sicurezza Pubblica a Roma, grande successo per il convegno del COISP coisp.it/la-sicurezza-p… via @Coisp Vai su X

Natale a Roma: la ruota panoramica mobile più alta d’Italia arriva all’Eur - Alta 50 metri e capace di ospitare 198 persone per giro, la nuova attrazione regalerà viste spettacolari sulla città, diventando il cuore delle feste ... Riporta quotidiano.net

Villaggi di Natale 2025: i più belli da scoprire a Roma - Veri mondi incantati, tra Babbo Natale, elfi, piste di pattinaggio, cioccolata calda e vin brulè ... Si legge su romatoday.it

Christmas World Roma: biglietti scontati del 20% per il parco di Natale più grande d’Europa - Christmas World torna a Roma e accende la magia del Natale nel cuore di Villa Borghese con un’esperienza ancora più ricca, sorprendente e coinvolgente. Come scrive funweek.it

Cosa fare nel weekend 6-7-8 dicembre 2025 a Roma e nel Lazio: eventi, sagre e mercatini di Natale - 8 dicembre 2025 a Roma e nel Lazio: guida completa a mercatini di Natale, sagre, mostre e spettacoli per famiglie ... ilquotidianodellazio.it scrive

Magia delle feste a Roma: mercatini di Natale da non perdere - I mercatini di Natale hanno una lunga storia: dal Medioevo ad oggi sono una delle attrazioni più frequentate al mondo. Scrive siviaggia.it

Natale 2025 a Roma, cosa fare: eventi da non perdere - Dalle piazze illuminate, gli alberi addobbati in giro per la città e dai presepi secolari alla Messa di mezzanotte nella Basilica di San Pietro, il Natale a Roma è uno dei più magici d'Italia. Scrive tg24.sky.it