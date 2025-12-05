Roma i Friedkin rinunciano alla festa di Natale | il budget devoluto in beneficenza
Quest’anno la proprietà della Roma ha deciso di cambiare completamente rotta: niente tradizionale festa di Natale in grande stile, niente location prestigiose né serate di gala riservate a dipendenti e ospiti. I Friedkin hanno infatti scelto di convertire l’intero budget dell’evento in un contributo solidale, devolvendo la somma – normalmente di diverse centinaia di migliaia di euro – a tre realtà impegnate nell’assistenza ai più fragili. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Roma ha scelto di sostenere tre enti simbolo della beneficenza italiana: l’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, punto di riferimento nazionale per la cura dei bambini, Telethon, fondazione che da anni finanzia la ricerca sulle malattie genetiche rare, e l’ Associazione Andrea Tudisco, che fornisce sostegno concreto ai piccoli pazienti affetti da patologie gravi e alle loro famiglie durante i periodi più delicati della malattia. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
