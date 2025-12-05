Roma DOC il nuovo sigillo di Stato che racconta e difende il vino laziale

Nel cuore di Roma, i vini della denominazione Roma DOC compiono un passo decisivo: un contrassegno di Stato ad alta sicurezza, con il tricolore, li accompagnerà dalla cantina alla tavola. Una scelta che cambia il modo di raccontare, proteggere e riconoscere le eccellenze enologiche del Lazio. Il debutto del contrassegno di Stato Presso il Museo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

roma doc nuovo sigilloIl tricolore come sigillo: arriva il nuovo Contrassegno di Stato che ridisegna l’identità del Roma DOC - Presentato al Museo della Zecca la fascetta tricolore, come Contrassegno di Stato, per i Vini del Consorzio Roma DOC per la tracciabilità ogni bottiglia. gazzettadelgusto.it scrive

roma doc nuovo sigilloArriva il tricolore anche sulle bottiglie di vino della Doc Roma. Si parte con un milione di contrassegni - Dopo il Prosecco, le nuove fascette di Stato faranno il loro esordio sull'intera produzione annua della denominazione romana. Secondo msn.com

