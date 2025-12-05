Roma DOC il nuovo sigillo di Stato che racconta e difende il vino laziale
Nel cuore di Roma, i vini della denominazione Roma DOC compiono un passo decisivo: un contrassegno di Stato ad alta sicurezza, con il tricolore, li accompagnerà dalla cantina alla tavola. Una scelta che cambia il modo di raccontare, proteggere e riconoscere le eccellenze enologiche del Lazio. Il debutto del contrassegno di Stato Presso il Museo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Giovedì #11dicembre , alle ore 11:00, a #Roma , nuovo appuntamento con la stampa per la presentazione dell'indagine #congiunturale trimestrale sull'industria #metalmeccanica - #meccatronica italiana. #IGiornidellaMetalmeccanica tinyurl.com/4uwt9 Vai su X
Nuove date a Roma per Giro di Banda: il docufilm di Daniele Cini sulla vita del musicista Cesare Dell’Anna torna a grande richiesta nei cinema della Capitale con ospiti in sala il regista e il protagonista. 8 dicembre, ore 17:30 – Nuovo Cinema Aquila, Roma 9 - facebook.com Vai su Facebook
Il tricolore come sigillo: arriva il nuovo Contrassegno di Stato che ridisegna l’identità del Roma DOC - Presentato al Museo della Zecca la fascetta tricolore, come Contrassegno di Stato, per i Vini del Consorzio Roma DOC per la tracciabilità ogni bottiglia. gazzettadelgusto.it scrive
Arriva il tricolore anche sulle bottiglie di vino della Doc Roma. Si parte con un milione di contrassegni - Dopo il Prosecco, le nuove fascette di Stato faranno il loro esordio sull'intera produzione annua della denominazione romana. Secondo msn.com