Roma colpo al clan Senese | 14 arresti per droga armi ed estorsione

Tgcom24.mediaset.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inchiesta ha documentato episodi collegati a regolamenti di conti, traffici illeciti e pressioni criminali verso attività commerciali romane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

roma colpo al clan senese 14 arresti per droga armi ed estorsione

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, colpo al clan Senese: 14 arresti per droga, armi ed estorsione

News recenti che potrebbero piacerti

roma colpo clan seneseMafia: Maxi blitz a Roma al clan Senese, 14 arresti - Maxi blitz dei carabinieri del Comando Provinciale di Roma, su delega dei pm della Direzione Distrettuale Antimafia, in relazione al clan Senese. Secondo rainews.it

La mafia del clan Senese costruita sulla "forza intimidatrice" di Michele 'o Pazz' - "Le vicende oggetto dei capi di imputazione" offrono "la prova della sussistenza degli elementi costitutivi che caratterizzano un'associazione di stampo mafioso tra cui la prevaricazione, il ruolo di ... Si legge su romatoday.it

Roma, dai Fedayn al Gruppo Quadraro: gli accordi della Sud con i pusher - Un atto, questo, che nel mondo ultrà è quasi una condanna senza appello perché da quel momento i Fedayn implosero e sulle loro ceneri prese potere il Gruppo Quadraro. Lo riporta ilmessaggero.it

Roma, l’allarme del prefetto: «Giovani affascinati dai clan in stile Suburra. Con la droga si può guadagnare anche 30mila euro al giorno» - Il “collocamento” dei boss del narcotraffico funziona meglio di qualsiasi ufficio o annuncio di lavoro. Si legge su ilmessaggero.it

Mafia a Roma, il magistrato Alfonso Sabella: «Il boss Senese ha potere perché se salta la pace poi parlano le armi» - La «camorrizzazione» di Roma è la lente con cui Alfonso Sabella guarda ai fenomeni evidenziati ieri dal prefetto. Da roma.corriere.it

Roma-Milano andata e ritorno. Gli affari sporchi sull’asse delle metropoli della Supercupola romana - La recente relazione della direzione investigativa antimafia (qui potete leggere tutti i nomi dei clan che fanno affari a Roma), le indagini, ... Come scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Colpo Clan Senese