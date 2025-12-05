Roma colpo al clan Senese | 14 arresti per droga armi ed estorsione

L'inchiesta ha documentato episodi collegati a regolamenti di conti, traffici illeciti e pressioni criminali verso attività commerciali romane.

