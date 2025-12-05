Roma capitale del crimine questore vieta le ronde

Sui social era stato lanciato per domani sera alle 18 l'appuntamento 'Difendi Roma' con ronde nel parco. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Roma “capitale” del crimine, questore vieta le ronde

Approfondisci con queste news

Roma Capitale - facebook.com Vai su Facebook

Roma, chiusa “discoteca fantasma” al Pigneto: il questore dispone lo stop di 10 giorni al locale della movida - La Polizia di Stato ha disposto la chiusura di un locale al Pigneto trasformato in una “discoteca fantasma” abusiva. Secondo msn.com

Roma. Termini-Esquilino: 4 arresti della Polizia di Stato. Il Questore sospende licenza per 5 strutture ricettive e ordina cessazione di un’attività abusiva - l quartiere Esquilino, area strategica della Capitale per l’elevata mobilità di residenti, turisti e pendolari ... Scrive ilmetropolitano.it

Roma: controlli a Termini-Esquilino, 4 arresti e stop a strutture ricettive - Esquilino dopo controlli della Polizia di Stato per irregolarità e reati. Da msn.com

Roma, brutto colpo per la malavita. Maxi-operazione anti droga, impiegati oltre 200 uomini: 15 arresti - L’operazione in corso è svolta dai poliziotti della Squadra Mobile di Roma, con la collaborazione dell’omologo ufficio investigativo di Latina ... Secondo affaritaliani.it

Sgominate due reti di narcotraffico: 15 arresti - È in corso una vasta operazione antidroga della polizia della questura di Roma, nella capitale e a Latina, Nettuno, Pomezia e L’Aquila, con l’impiego di oltre 200 uomini. Segnala corrieredellacalabria.it

Funerali Papa Francesco, l'imponente piano delle autorità. Piantedosi: «Pagina storica per la sicurezza». Il questore di Roma: «Tutto è andato estremamente bene» - Per la grandezza dell'evento abbiamo avuto tutti i grandi del mondo in giornate molto complesse». Come scrive ilmessaggero.it