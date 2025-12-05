Roma bus sempre in ritardo? Gualtieri risarcisce i cittadini

Ma quanto piaceva quello slogan a Roberto Gualtieri. In campagna elettorale - per diventare sindaco di Roma - si era scatenato per "Roma in quindici minuti". L'antitrust lo ha preso in parola sui ritardi dei trasporti e lo ha bastonato. O meglio, si dovranno sfilare dalle tasche dei contribuenti 3 milioni di euro per rimborsare una miseria a chi non riesce mai ad arrivare puntuale a destinazione. Se l'iniziativa fosse stata assunta dalla Corte dei Conti ad essere svuotate sarebbero state le "saccocce" di Gualtieri e compagnia. Infatti, stando alla decisione dell'Autorithy gli abbonati annuali Metrebus potranno avere rimborsi complessivi per oltre 3 milioni di euro e ristori per ritardi di oltre 15 minuti.

