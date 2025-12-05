Il fine settimana del 6-8 dicembre 2025 trasforma Roma in un percorso diffuso di sapori, cultura e festività natalizie. Tra festival del vino, appuntamenti enogastronomici, musei aperti gratuitamente e grandi lievitati artigianali, la Capitale accoglie residenti e turisti con un calendario ricco e diversificato. Bollicine Wine Fest 2025: Roma capitale degli spumanti. La terza edizione del Bollicine Wine Fest torna a illuminare la città con un viaggio effervescente tra più di 70 cantine italiane e internazionali. Il pubblico potrà degustare metodi classici, Martinotti, rifermentazioni ancestrali e spumanti da vitigni autoctoni, scoprendo realtà blasonate e produttori meno noti ma di grande qualità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma brinda all’Immacolata: degustazioni, tradizioni e cultura negli eventi del weekend