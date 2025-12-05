Roma arriva Harry Potter in concerto con I doni della morte

Roma, 5 dic. (askanews) – L’ultimo e più atteso capitolo della saga letteraria più amata arriva per la prima volta in Italia come mai visto prima: “Harry Potter Film Concert Series presenta Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1 in Concerto”, il settimo e penultimo film, sabato 6 (sold out) e domenica 7 dicembre (ore 15.00 e ore 20.30) all’Auditorium Conciliazione di Roma e a seguire al TAM Teatro Arcimboldi di Milano sabato 27 (ore 20.30) e domenica 28 dicembre (ore 15.00 e ore 19.30). L’Orchestra Italiana del Cinema sale sul palco con una formazione di 80 musicisti – guidata nella Capitale dalla bacchetta del direttore Mathieu Romano e a Milano dal direttore Benjamin Pope – pronta a eseguire dal vivo l’indimenticabile colonna sonora di Alexandre Desplat in perfetto sincrono con la proiezione dell’intero film, in alta definizione su uno schermo di 12 metri e con i dialoghi in italiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

