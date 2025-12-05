Francia e Germania litigano sul loro programma: così Parigi potrebbe rimanere da sola. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, in audizione davanti alle commissioni Difesa di Camera e Senato, ha toccato l’argomento Gcap (Global combat air programme), ovvero il sistema d’arma aereo di prossima generazione sul quale lavorano e lavoreranno decine aziende italiane coordinate da Leonardo, altrettante realtà inglesi sotto Bae System e un gruppo di aziende giapponesi tra le quali Mitsubishi e Ihi. Crosetto ha spiegato: «Il Gcap non è un aereo, è una piattaforma tecnologica .. Sono tecnologie che noi non abbiamo e che siamo arrivati ad avere in condivisione quasi totale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Roma apre a Berlino sui jet militari sviluppati con Londra e Tokyo