Roma apre a Berlino sui jet militari sviluppati con Londra e Tokyo
Francia e Germania litigano sul loro programma: così Parigi potrebbe rimanere da sola. Il ministro della Difesa Guido Crosetto, in audizione davanti alle commissioni Difesa di Camera e Senato, ha toccato l’argomento Gcap (Global combat air programme), ovvero il sistema d’arma aereo di prossima generazione sul quale lavorano e lavoreranno decine aziende italiane coordinate da Leonardo, altrettante realtà inglesi sotto Bae System e un gruppo di aziende giapponesi tra le quali Mitsubishi e Ihi. Crosetto ha spiegato: «Il Gcap non è un aereo, è una piattaforma tecnologica .. Sono tecnologie che noi non abbiamo e che siamo arrivati ad avere in condivisione quasi totale. 🔗 Leggi su Laverita.info
Altri contenuti sullo stesso argomento
SABATO 6 DICEMBRE SI APRE , VIALE OCEANIA EUR ROMA - facebook.com Vai su Facebook
Jet russi sorvolano da vicino la fregata tedesca Hamburg sul Baltico. Berlino: “Provocazione” - Le provocazioni di Mosca nel Mar Baltico si ripetono, domenica l'ultimo caso, quando un jet militare russo ha sorvolato molto da vicino la fregata tedesca Hamburg, impegnata ... Riporta quotidiano.net
Berlino, 'Mosca provoca, jet ha sorvolato nave tedesca' - Lo ha detto, intervenendo al Bundestag, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, paragonando ... Secondo ansa.it