Roma al cantiere di piazza Venezia la terza opera di ‘Murales’

(Adnkronos) – Piazza Venezia si conferma palcoscenico di arte pubblica con l'inaugurazione di "Tools" di Elisabetta Benassi, la terza installazione del ciclo 'Murales. Arte contemporanea in metro', opera omaggio alla comunità dei lavoratori, archeologi e operai, i veri ‘Eroi Nascosti’, il cui sforzo quotidiano è oggi motore della trasformazione infrastrutturale di Roma. Il progetto artistico . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

