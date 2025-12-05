Roma al cantiere di piazza Venezia la terza opera di ‘Murales’
(Adnkronos) – Piazza Venezia si conferma palcoscenico di arte pubblica con l'inaugurazione di "Tools" di Elisabetta Benassi, la terza installazione del ciclo 'Murales. Arte contemporanea in metro', opera omaggio alla comunità dei lavoratori, archeologi e operai, i veri ‘Eroi Nascosti’, il cui sforzo quotidiano è oggi motore della trasformazione infrastrutturale di Roma. Il progetto artistico . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Scopri altri approfondimenti
#Roma #PiazzaVenezial'arte trasforma il cantiere ? Inaugurata la terza opera di " #Murales, l'arte contemporanea in metro". In un cantiere unico della #MetroC, la piazza nel cuore di Roma è diventata ancora una volta una galleria d'arte a cielo aperto. ? Vai su X
Webuild. . #MetroC #Roma: nel cantiere di Piazza Venezia tutto pronto per una nuova opera d'arte ? Ispirata agli Angeli del Bernini di Ponte Sant’Angelo, sarà un omaggio al lavoro come impresa collettiva. Unirà memoria e futuro, passato e presente, arte - facebook.com Vai su Facebook
Roma, al cantiere di piazza Venezia la terza opera di 'Murales' - Piazza Venezia si conferma palcoscenico di arte pubblica con l'inaugurazione di "Tools" di Elisabetta Benassi, la terza installazione del ciclo 'Murales. Lo riporta adnkronos.com
Roma, a Piazza Venezia inaugurata terza opera progetto “Murales in metro” - (askanews) – Nuova installazione per il progetto di mitigazione del cantiere stazione Venezia della Linea C della metropolitana di Roma “Murales arte contemporanea in metro”. Da askanews.it
Webuild, a Piazza Venezia si alza il sipario sulla terza opera di "Murales" - Piazza Venezia si conferma palcoscenico di arte pubblica con l'inaugurazione di ‘TOOLS’ di Elisabetta Benassi, la ... Secondo stream24.ilsole24ore.com
Roma, inaugurato terzo ‘Murales’ per abbellire lavori Metro C piazza Venezia - Abbiamo pensato che mettere qui (nel cantiere della Metro C di Roma, ndr) un'istallazione di arte ... msn.com scrive
Gli strumenti del lavoro diventano icone nella mega opera d’arte urbana a Roma in Piazza Venezia - Siamo a Piazza Venezia, nel bel mezzo del cantiere della metro C a Roma, dove da venerdì 5 dicembre 2025 sono comparsi sette operai ritratti mentre sollevano gli strumenti del loro lavoro, trasformati ... artribune.com scrive
ROMA (ITALPRESS) – Piazza Venezia si conferma palcoscenico di arte pubblica con l’inaugurazione di ‘TOOLS’... - ROMA (ITALPRESS) – Piazza Venezia si conferma palcoscenico di arte pubblica con l’inaugurazione di ‘TOOLS’... Secondo itacanotizie.it