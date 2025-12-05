Roma a rischio neve e ghiaccio | firmata l’ordinanza

Roma, 5 dicembre 2025 – Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza n. 170 con “ Disposizioni di emergenza in caso di caduta neve, formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo 2025–2026?. Il Piano neve e ghiaccio è uno strumento operativo dell’amministrazione che prevede una serie di azioni di programmazione per garantire sicurezza e continuità dei servizi in caso di precipitazioni nevose e ondate di grande freddo, con formazione di ghiaccio. In caso basse temperature l’ordinanza presta attenzione alle difficoltà delle fasce sociali più deboli, con riguardo in particolare alle persone senza dimora, prevedendo anche l’attivazione di servizi straordinari di accoglienza. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

