Pochi istanti fa, sui social media è stato annunciato che Zayda Steel avrebbe fatto il suo debutto sul ring della Ring of Honor stasera, durante la Zero Hour of ROH Final Battle. Steel è comparsa in ROH e di fatto ha richiesto un incontro con Leila Grey, che è stato ufficializzato per stasera. ne vedremo sicuramente delle belle. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - ROH: Ufficiale a “Final battle zero hour” Zayda Steel vs Leila Grey