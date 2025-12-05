ROH | Ufficiale a Final battle zero hour Zayda Steel vs Leila Grey

Pochi istanti fa, sui social media è stato annunciato che Zayda Steel avrebbe fatto il suo debutto sul ring della Ring of Honor stasera, durante la Zero Hour of ROH Final Battle. Steel è comparsa in ROH e di fatto ha richiesto un incontro con Leila Grey, che è stato ufficializzato per stasera. ne vedremo sicuramente delle belle. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

