La partita con il Seravezza Pozzi, difficile non concordare, in questo, con il DS Simone Guerri, è stata "la fotografia del periodo che sta attraversando la squadra". I bianconeri creano, ma non segnano ("disastroso il rapporto tra occasioni create e non realizzate", ha detto sempre il ds) falliscono occasioni facili (rigori compresi) e, a differenza di quanto accaduto nella prima parte della stagione, subiscono gol per errori evitabili, talvolta marchiani, pesantissimi per il morale e nel computo finale. Sicuramente gli infortuni capitati ai vari giocatori, da quello di Menghi a inizio stagione, a quello di Nardi nel suo momento migliore, a quello di Michielan quando con lui in porta la squadra aveva trovato la giusta quadratura, hanno influito, ma la sensazione è che, in generale, la Robur, abbia perso le proprie certezze, proprio nel momento in cui le stava acquisendo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Robur: errori, infortuni e malasorte. Adesso un 'trittico' per risollevarsi