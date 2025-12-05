Roberto Fico sarà proclamato presidente della Campania il 9 dicembre

Tempo di lettura: < 1 minuto Roberto Fico sarà proclamato ufficialmente governatore della Regione Campania martedì 9 dicembre. Il vincitore delle elezioni con il centrosinistra sarà proclamato dal Tribunale di Napoli sulla base del risultato delle elezioni che lo ha visto sconfiggere Edmondo Cirielli per il centrodestra. Fico, del M5S, succede così dopo dieci anni a Vincenzo De Luca come governatore della Campania.

