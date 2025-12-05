Roberto Di Fonzo nuovo Ceo di Flutter SEA
Roberto Di Fonz o è stato nominato nuovo Ceo di Flutter SEA - Southern Europe & Africa - e a ssumerà il nuovo incarico a partire 1° febbraio 2026, succedendo a Francesco Durante. Attualmente Chief financial officer, guiderà il consolidamento della regione che comprende Sisal, Snai e PokerStars Italia, alla fine del periodo di transizione che sarà gestito e coordinato nelle prossime settimane. La sua nomina alla guida dell’area assicura continuità nella leadership, garantendo stabilità e coerenza nella gestione del business, in una fase cruciale di evoluzione e di crescita di Flutter SEA. "Considero un grande privilegio proseguire il percorso che abbiamo costruito insieme a Francesco e al Leadership Team in questi anni e mi sento onorato di assumere questa responsabilità - commenta Roberto Di Fonzo - con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la strategia di crescita di Flutter nella regione SEA, consolidando le posizioni di leadership nei mercati chiave e creando nuove opportunità di sviluppo per il Gruppo”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
