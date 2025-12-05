Roberto Di Fonzo nominato nuovo CEO di Flutter SEA dal 1° febbraio 2026 guiderà la regione Southern Europe & Africa

Ex CFO e braccio destro di Francesco Durante, Di Fonzo porta con sé anni di esperienza in finanza, strategia e trasformazioni aziendali, consolidando la continuità del gruppo e guidando la nuova fase di crescita di Flutter nella regione Roberto Di Fonzo è stato nominato nuovo CEO della region. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

