Roberto Di Fonzo nominato nuovo CEO di Flutter SEA dal 1° febbraio 2026 guiderà la regione Southern Europe & Africa

Ilgiornaleditalia.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ex CFO e braccio destro di Francesco Durante, Di Fonzo porta con sé anni di esperienza in finanza, strategia e trasformazioni aziendali, consolidando la continuità del gruppo e guidando la nuova fase di crescita di Flutter nella regione Roberto Di Fonzo è stato nominato nuovo CEO della region. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

