Roma, 5 dicembre 2025 – Era un tipo un po’ così, impulsivo e fumantino, a volte anche un po’ lento nel comprendere. Del resto Simone era un povero pescatore della Galilea, forse nemmeno tanto bravo come pescatore. Ma sono gli incontri a segnare e talvolta a decidere il nostro destino, e a Simone è capitato di fare un incontro davvero straordinario. Era un ragazzo più o meno della sua età, figlio di un falegname di Nazareth: si chiamava Gesù, e quell’incontro gli ha cambiato la vita. “Immaginiamo Pietro vecchio e calvo, secondo l’iconografia classica. Ma questa è in fondo una storia di ragazzi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Roberto Benigni torna in tv: “San Pietro, uno come noi”

Roberto Benigni racconta la «storia meravigliosa» del primo Papa nel monologo “Pietro. Un uomo nel vento” che Rai 1 trasmetterà in una prima mondiale unica il prossimo mercoledì 10 dicembre alle 21.30. Una produzione Stand By Me - Produzioni TV e Vati - facebook.com Vai su Facebook

Questo pomeriggio al Palazzo Apostolico vaticano Papa Leone XIV ha incontrato Roberto Benigni insieme a Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, e a Simona Ercolani, Ceo e direttore creativo di Stand by Me, produttrice, insieme a Vatican M Vai su X

