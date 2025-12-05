Roberto Benigni incontra Papa Leone XIV per presentare il suo nuovo monologo

Un incontro importante quello avvenuto tra Roberto Benigni e Papa Leone XIV, poco prima della proiezione al Maxxi del suo nuovo monologo dedicato a San Pietro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roberto Benigni incontra Papa Leone XIV per presentare il suo nuovo monologo

Argomenti simili trattati di recente

VATICANO: Presentato al Papa il monologo di Roberto Benigni “Pietro, un uomo nel vento” Il Pontefice ha visto in scoop alcuni frammenti del nuovo monologo dell'attore Roberto Benigni, dedicato a «Pietro, un uomo nel vento» (Pedro, un uomo nel vento), ch - facebook.com Vai su Facebook

Questo pomeriggio al Palazzo Apostolico vaticano Papa Leone XIV ha incontrato Roberto Benigni insieme a Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, e a Simona Ercolani, Ceo e direttore creativo di Stand by Me, produttrice, insieme a Vatican M Vai su X

Papa Leone incontra Benigni: “Parla di amore” - Il Santo Padre ha incontrato l'attore Roberto Benigni e ha visto estratti del monologo "Pietro un uomo nel vento", che sarà trasmesso in prima serata il 10 dicembre ... interris.it scrive

Papa: incontra Benigni e vede estratti monologo su San Pietro 'che bello, parla di amore' - Questo pomeriggio al Palazzo Apostolico Papa Leone XIV ha incontrato Roberto Benigni insieme a Giampaolo Rossi, ... Scrive iltempo.it

Il Papa guarda con Benigni il monologo su Pietro: «Bello, parla di amore» - Leone ha visto in anteprima alcuni estratti del nuovo lavoro dell’attore toscano, “Pietro, un uomo nel vento”, in onda su Rai1 il prossimo 10 dicembre. Riporta romasette.it

Leone XIV incontra Roberto Benigni: "Bello, il tuo Pietro parla d'amore" - Papa Leone XIV ha incontrato Roberto Benigni al Palazzo Apostolico insieme a Giampaolo Rossi, Amministratore Delegato della Rai, e a Simona Ercolani, CEO e Direttore Creativo di Stand by Me, produttri ... Lo riporta msn.com

«Che bello il tuo Pietro»: il Papa promuove Benigni - Nella navata centrale Roberto Benigni cammina da solo verso l’altare e il rumore dei suoi tacchi che rimbomba nella basilica vuota ricorda il passo ... Come scrive ilmattino.it

Benigni dal Papa: "Che bello monologo di S.Pietro, parla d'amore" - L'attore e regista toscano era insieme a Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, e a Simona Ercolani, Ceo e dirett ... Si legge su msn.com