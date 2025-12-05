Roberta Scandurra | Mi ha scoperto mamma cantavo le Winx Lascio Catania per Milano | voglio andare in tour e all’università

Napoli – Dall’Etna all’eruzione di coriandoli sotto il Vesuvio, visto che Trecastagni sta proprio sotto alle bocche di fuoco del vulcano. Roberta Scandurra, 20 anni, catanese, è la concorrente di X Factor che più è cresciuta nel talent, mettendo d’accordo pubblico rock indie, la narrazione tv e le classifiche. Vocalist duttile, energia rinnovabile, canna potente, energia rinnovabile, per citare Jack La Furia, è stata accompagnata da Paola Iezzi per mano, dalla stanza di casa a Spotify. Da Rob a rob, in un canone inverso. Dal repertorio inglese di cover all’italiano, lei che ama Avril Lavigne, Evanescence, Paramore, ma anche la cover di “Rumore” delle Bambole di Pezza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Roberta Scandurra: “Mi ha scoperto mamma, cantavo le Winx. Lascio Catania per Milano: voglio andare in tour (e all’università)”

Contenuti che potrebbero interessarti

La nostra Federica Pirchio ha intervistato Roberta Scandurra, in arte rob, vincitrice di #XF2025. Le parole dei finalisti https://shorturl.at/DeF77 - facebook.com Vai su Facebook

La nostra Federica Pirchio ha intervistato Roberta Scandurra, in arte rob, vincitrice di #XF2025. Le parole dei finalisti shorturl.at/DeF77 Vai su X

Roberta Scandurra: “Mi ha scoperto mamma, cantavo le Winx. Lascio Catania per Milano: voglio andare in tour (e all’università)” - Da underdog a little queen, parla Rob dopo la vittoria a X Factor: “Sono andata a scuola di canto a 6 anni. quotidiano.net scrive

Il MEI porta fortuna: Rob (Roberta Scandurra), sul palco faentino nel 2023, vince X Factor - Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti conferma ancora una volta il suo ruolo di trampolino per la nuova musica italiana: Rob, al secolo Roberta ... Lo riporta ravennanotizie.it

Chi è Roberta Scandurra, vincitrice di X Factor 2025: l'inedito e il percorso - Nella Finalissima di X Factor 2025 ( RIVIVI QUI LA DIRETTA ), che si è svolta giovedì 4 dicembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, si sono sfidati eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, PierC dell ... Come scrive tg24.sky.it

Chi è Roberta Scandurra, in arte Rob, finalista di “X Factor” 2025 - Tra i talenti di "X Factor" 2025, ha riscosso grande ammirazione da parte del pubblico Roberta Scandurra, in arte Rob. Secondo donnaglamour.it

Chi è Rob, vincitrice di X Factor 2025? Età, studi, canzoni, Instagram - E’ lei la nuova stella della musica italiana, uscita dal talent che ha scoperto tanti grandi nomi della musica dell’ultimo periodo, tra cui i Maneskin. Da msn.com

X Factor 2025: rob porta a casa la vittoria e stasera non Cento Ragazze ma una sola, Roberta Scandurra - La finale di X Factor 2025 si è appena conclusa e rob porta a casa la vittoria. Si legge su msn.com