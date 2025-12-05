Rob vince X Factor 2025

È Rob la vincitrice della 19° edizione di X Factor. La cantante catenese, scelto da Paola Iezzi, ha battuto gli altri tre avversari nel corso della finale del talent show, andata in scena, per il secondo anno di seguito, da Piazza del Plebiscito a Napoli. Al secondo posto eroCaddeo, guidato da Achille Lauro, al terzo Delia, del team di Jake La Furia, e al quarto PierC, seguito in tutto il percorso da Francesco Gabbani. Prima di arrivare all’elezione del vincitore, i quattro concorrenti hanno dovuto affrontare tre manche. In quella iniziale, denominata My Song, ciascun finalista ha scelto la propria canzone del cuore: eroCaddeo ha puntato tutto su L’emozione non ha voce di Adriano Celentano, mentre Delia ha rotto il ghiaccio con Cu’mme di Roberto Murolo e Mia Martini. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Rob vince X Factor 2025

