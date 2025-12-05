Rob vince X Factor 2025 | Napoli esplode per la nuova voce pop-punk Ecco la finale che l’ha incoronata

La notte di Napoli ha assegnato la vittoria a Rob, che conquista X Factor 2025 davanti a EroCaddeo (secondo), Delia (terza) e PierC (quarto). Una finale gigantesca, seguita da 16mila spettatori in Piazza del Plebiscito, che si erano messi in fila già dalle 16 per assicurarsi un posto davanti al maxi palco a forma di X. Lo show, costruito su tre manche decisive – My Song, Best Of, Inedito – si è aperto con un impatto scenico senza precedenti: luci fluorescenti, ballerini, venti postazioni di fuochi d'artificio sulla basilica di San Francesco di Paola, fiamme verticali ai lati del palco e un'impronta tecnologica curata da Luca Toscano che ha trasformato la piazza in un enorme dispositivo scenografico.

