Rob vince X Factor 2025 il trionfo dell' underdog | ultimo contro le previsioni PierC

Rob trionfa a X Factor 2025, l?underdog che ha incendiato il palco e sorpreso tutti, superando ogni previsione. Sul podio al secondo posto si piazza eroCaddeo, DELIA al terza. Quarto. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Rob vince X Factor 2025, il trionfo dell'underdog: ultimo (contro le previsioni) PierC

X Factor 2025, le pagelle della finale: Rob vince con grinta e voce (8,5), Delia alla Rosalia (7,5), l'inedito di eroCaddeo (9) e la tecnica di PierC (8) - Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno portato un concorrente a testa nella finale di Napoli: eroCaddeo, PierC, ... Secondo ilmessaggero.it

