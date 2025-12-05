Rob vince X Factor 2025 finale da record a Napoli La classifica dei quattro finalisti

Rob è la vincitrice di X Factor 2025: l'artista della squadra di Paola Iezzi si è aggiudicata il titolo di campionessa. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Rob vince X Factor 2025, finale da record a Napoli. La classifica dei quattro finalisti

X Factor 2025, le pagelle della finale: Rob vince con grinta e voce (8,5), Delia alla Rosalia (7,5), l'inedito di eroCaddeo (9) e la tecnica di PierC (8) - Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno portato un concorrente a testa nella finale di Napoli: eroCaddeo, PierC, ... Segnala ilmessaggero.it

X Factor 2025, vince rob dall’animo punk rock e la voce che “spettina” a ogni ascolto: “La mia svolta? Dopo ‘Ti Sento’ dei Matia Bazar. Paola Iezzi fondamentale” - La ventenne siciliana Roberta Scandurra trionfa in Piazza del Plebiscito con il suo stile unico e l'inedito "Cento Ragazze" ... Segnala ilfattoquotidiano.it

