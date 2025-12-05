Rob vince l'ultima finale di X Factor a Napoli dal prossimo anno lo show torna a Milano

Rob vince X Factor 2025 a Napoli, un anno dopo Mimì. Finale da record in piazza del Plebiscito, ma Fanpage.it anticipa che sarà l'ultima edizione partenopea. Dalla prossima stagione si torna a Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

CALCIO FEMMINILE Tantissime emozioni arrivano dai campi anche grazie alle nostre squadre femminili! Il gruppo esordienti vince la prima di campionato e il gruppo Under 15 vince l'ultima gara della prima fase regionale del campionato #figc c - facebook.com Vai su Facebook

Rob vince l’ultima finale di X Factor a Napoli, dal prossimo anno lo show torna a Milano - Rob vince X Factor 2025 a Napoli, un anno dopo Mimì. fanpage.it scrive

X Factor 2025, le pagelle della finale: vince rob (8), eroCaddeo il grande deluso (7) - È andata in onda la finale di X Factor 2025: Rob (8) rappresenta la vittoria della costante sorpresa, il grande deluso è EroCaddeo (7) ... Come scrive fanpage.it

Rob vince X Factor 2025: la finale di Napoli incorona la stella siciliana - Nella magica cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli, davanti a oltre 16. Segnala lifestyleblog.it

Rob vince la finale di X Factor. EroCaddeo secondo, poi Delia e PierC - Se la giocano Erocaddeo, Rob, Delia e PierC, guest star Laura Pausini e Jason ... Da msn.com

X Factor 2025, il riassunto della finale: vince Rob con Paola Iezzi, secondo Erocaddeo - Nell'ultima puntata del talent show è accaduto di tutti, ma i veri protagonisti sono stati i finalisti e un paio di ospiti di spicco ... Si legge su today.it

X Factor 2025, le pagelle della finale: Rob vince con grinta e voce (8,5), Delia alla Rosalia (7,5), l'inedito di eroCaddeo (9) e la tecnica di PierC (8) - Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno portato un concorrente a testa nella finale di Napoli: eroCaddeo, PierC, ... Lo riporta ilmessaggero.it