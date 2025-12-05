Rob trionfa a X Factor 2025 | la ventenne siciliana conquista il talent e porta alla vittoria Paola Iezzi

La diciannovesima edizione di X Factor si chiude con un volto nuovo e una storia di determinazione. Rob, al secolo Roberta Scandurra, è la vincitrice del 2025. La finale, trasmessa il 4 dicembre da Piazza del Plebiscito a Napoli e in diretta su Sky Uno e TV8, ha incoronato la giovane cantautrice siciliana dopo una serata intensa, seguita da oltre sedicimila persone presenti in piazza e da un pubblico televisivo caldissimo. Una finale spettacolare. Guidata da Giorgia, padrona di casa della serata, e con i giudici Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Francesco Gabbani al tavolo, la finale ha visto sfidarsi PierC, Delia, EroCaddeo e Rob. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Rob trionfa a X Factor 2025: la ventenne siciliana conquista il talent e porta alla vittoria Paola Iezzi

